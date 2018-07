Alckmin nega que Roberto Giannetti, alvo da Zelotes, participa de campanha

O economista participa de campanhas do PSDB; ele é suspeito de receber R$8 milhões em esquema de favorecimento ilícito com siderúrgica em 2014

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin (PSDB), negou nesta quinta-feira (26) que o economista Roberto Giannetti da Fonseca participaria de sua campanha eleitoral. A declaração foi dada após o consultor ser tucano ser alvo da 10ª fase da Operação Zelotes, deflagrada nesta quinta-feira (26).



"Eu não tenho informação, mas ele não faz parte da nossa equipe, nem nunca fez parte de governo. É uma pessoa que sempre participou e participa das campanhas do PSDB", disse, durante coletiva de imprensa na qual oficializou a aliança com partidos do Centrão.



Giannetti da Fonseca é ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo de Fernando Henrique Cardoso e recentemente participou da campanha de João Dória à Prefeitura de São paulo.O economista é suspeito de receber cerca de R$ 8 milhões em esquema de favorecimento ilícito para beneficiar a siderúrgica Paranapanema em um processo de cobrança fiscal ocorrido em 2014.



A Operação Zelotes apura irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Também está entre os alvos da operação o ex-secretário de Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff (PT) Daniel Godinho.



Campanha

Alckmin afirma que será o próprio coordenador de campanha. "Pretendo ter uma coordenação de campanha presidida por mim mesmo, um conselho, presidido por mim mesmo. E que todos os partidos que nos apóiam possam participar, todos eles aqui representados [PRB, DEM, PP, PR e Solidariedade]", disse.