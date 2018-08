Alckmin faz 'maratona' em convenções antes de ser aclamado candidato

Tucanos esteve nas convenções do PPS e do PR; pré-candidato afirmou que sua meta é a 'geração de emprego e renda'

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, realizou uma espécie de maratona na manhã deste sábado para percorrer as convenções de aliados políticos em Brasília. Ainda neste sábado, Alckmin será oficializado candidato do partido na disputa pela Presidência. A convenção dos tucanos ocorre no final da manhã.



O primeiro grupo partidário a receber a visita do tucano foi o PPS. A legenda, comandada pelo ex-deputado Roberto Freire, sacramentou o apoio ao candidato tucano por aclamação. Alckmin agradeceu ao apoio e afirmou que sua meta, caso seja eleito presidente da República, é a geração de emprego e renda.



"O PPS está no coração da nossa aliança. Pela vanguarda que representa na política brasileira e é por isso que quero agradecer o apoio. A nossa candidatura é para mudar, para o Brasil sair do marasmo. Temos agora um novo desafio que é o emprego, a renda, melhorar a qualidade de vida da população brasileira", afirmou o tucano.



Alckmin foi à convenção acompanhado da mulher, Lu, e aproveitou para fazer uma manifestação a respeito de sua candidata a vice, a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS).





"Nós nos esforçamos para poder ter na chapa uma mulher. O empoderamento as mulheres melhora a sociedade. Fomos buscar uma das melhores parlamentares, com mais experiência, para trabalhar conosco nesta labuta", afirmou.



Logo na sequência, Alckmin foi em direção à convenção do PR, que integra o chamado Centrão, grupo de partidos que detém boa parte dos votos na Câmara dos Deputados.



"O Brasil presida de nós e eu não tenho dúvida de que se nós vencermos a eleições. Com esse time nós vamos chegar lá. A bolsa vai subir, vai ter investimento no Brasil e vamos entrar em um ciclo de crescimento da economia. O desafio é aqui foi bem colocada na união eu pergunto união para que? União para mudar. Mudar não é uma ação coletiva, precisa do esforço de todos", disse Alckmin.