Alckmin e Ana Amélia são aclamados candidatos à Presidência

O nome da jornalista, que está em seu primeiro mandato no Senado depois de disputar sua primeira eleição, começou a ser cotado tão logo Alckmin recebeu uma negativa de Josué Gomes (PR). O empresário, filho do ex-vice de Luiz Inácio Lula da Silva, era o nome mais preferido dos partidos do centrão, mas recuou do convite após uma interferência direta de Lula, que mesmo preso atuou por meio dos seus interlocutores para que o filho do seu ex-vice não se aliasse ao tucano. Um segundo nome cotado para a vaga, Aldo Rebelo, do Solidariedade, chegou a ser cotado pelo DEM e pelo próprio PP, mas ainda sob forte influência de sua atuação como ministro do governo Lula, teve seu nome deixado de lado.



Ana Amélia corrobora com uma iniciativa do centrão, que é de trazer uma mulher para o lado do tucano, além de regionalizar a presença de Alckmin para além do eixo São Paulo, estado que ele foi governador. Gaúcha e fortemente ligada à bancada ruralista, Ana Amélia integra um grupo do Senado que é tido como os "éticos", políticos que passaram isentos de denúncias de corrupção na Operação Lava Jato. Ana Amélia é próxima de senadores como Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Roberto Requião (MDB-PR).



O senador José Serra, que concorreu à Presidência da República em 2010 pelo partido, afirmou que Alckmin irá retomar a confiança da população na política."[Gerado fará um governo] que a população passe a respeitar o políticos e não a rejeitar os politicos como acontecem hoje", afirmou.



O prefeito de Salvador, ACM Neto, lembrou da regionalização da candidatura, mas afirmou que não é preciso ter candidatos do Nordeste para captar votos: "Os nossos candidatos não precisam ser do nordeste. O que eles precisam, e a gente percebe isso nas propostas de Geraldo, é olhar para o nordeste com atenção e desenvolver um projeto de desenvolvimento para o nordeste", disse.

"Nada melhor para isso do que com a Ana Amélia, mulher senadora,honesta, vibrante. Deus está a favor da vocês", afirmou Doria.