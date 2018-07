Alckmin confirma coligação entre o PTB e o PSDB

O pré-candidato do PSBD, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (18) que o partido fechou coligação com o PTB. O anúncio foi feito durante o Fórum de Mobilidade, realizado em Brasília.

"O PTB reuniu a sua executiva nacional e decidiu por unanimidade encaminhar a proposta de coligação e apoio a nossa pré-escola candidatura", disse.

De acordo com o ex-governador de São Paulo, a posição deve ser confirmada em convenção marcada para 28 de julho. Ainda de acordo com Alckmin, o PSDB deve apoiar a candidatura de Armando Monteiro como senador em Pernambuco.

Alckmin relembrou que para realizar "reformas tributária, política e previdenciária" é preciso apoio.

"Ninguém faz política sozinho. É a campanha mais curta que teremos. É preciso o outro lado para governar, afirmou".

Transporte público

Alckmin debateu com especialistas em transporte sobre trilhos durante o Fórum de Mobilidade. Ele defendeu a abertura da iniciativa privada no setor.

Ao ser questionado sobre financiamento, o ex-governador de São Paulo defendeu uso de PPPs e concessões.

"Nenhum governo, federal, estadual ou municipal tem dinheiro para tudo. Nós precisamos da iniciativa privada", disse.

Ele afirmou ainda a necessidade de atrair investimento e estimular o crédito mais barato para viabilizar o crescimento da economia do país. Ele afirmou que a queda no investimento, de forma geral, foi estimulado pelos gastos com a previdência e que por isso "são necessárias reformas reestruturantes".

Para resolver ainda o fluxo do transporte individual, o pré-candidato afirmou que "o caminho é alta capacidade e modais [ppr exemplo, metrô mais ônibus] integrados".