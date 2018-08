Alckmin afirma que vice será conhecido no sábado

"O vice vamos anunciar no sábado", afirmou.



Entre os nomes cotados está o da senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS). A primeira opção foi Josué Gomes (PR), mas o empresário recusou após uma forte articulação do PT. Seu pai, José Alencar, foi vice-presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aldo Rebelo, do Solidariedade, chegou a ser cotado pela sigla, mas o nome do ex-ministro de Lula acabou sendo deixado de lado ao longo das negociações. O grupo ainda trabalha também com a possibilidade de um nome que seja do Nordeste, o que poderia dar envergadura política à campanha de Alckmin, que tradicionalmente tem entrada um pouco mais restrita na região.



Sem entrar em detalhes sobre as possíveis indicações do vice, Alckmin participou nesta manhã da convenção do DEM, em Brasília, que sacramentou o apoio ao partido. Ovacionado pela militância do Democratas, o pré-candidato agradeceu o que ele chamou de "generosidade" do partido aliado, que desistiu da candidatura à Presidência, que tinha Rodrigo Maia na disputa, em torno do seu nome. "Hoje o Democratas é um grande partido. Vocês formaram um grande time, com coragem para defender o povo brasileiro", afirmou o tucano.



O tucano ainda destacou o que ele chamou de "poder de articulação" do DEM, que comanda diretamente as negociações para encontrar um vice que congregue todos os interesses dos partidos que compõem o centrão, bloco partidário da Câmara que apoia a candidatura do tucano. "O Brasil tem pressa. Precisamos desse talento (...) Vamos trabalhar juntos, firmes, em defesa da população", afirmou.

Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou na manhã desta quinta-feira (2) que o nome do seu candidato à vice será conhecido no sábado (4), durante a convenção dos tucanos que irá sacramentar seu nome na disputa.