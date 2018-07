Alckmin afirma que fará 'um grande governo' ao lado do PTB

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, não mediu esforços para tecer elogios à atuação do PTB, partido que neste sábado (28) sacramentou apoio à candidatura do tucano. Na convenção do partido realizada em Brasília, Alckmin se sentou ao lado do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson.





A cúpula do PTB é alvo de investigação pela Polícia Federal por suspeita de esquema de fraude na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. O presidente, Roberto Jefferson, chegou a indicar o nome de sua filha, Cristiane Brasil, para ocupar o comando da pasta. No entanto, a posse foi impedida por decisão judicial, devido ao fato de a parlamentar já ter sido condenada por irregularidade trabalhista. Os endereços de pai e filha foram alvos de busca e apreensão na operação da PF.



"Vamos deixar de lado os pesadelos do passado, olhar o futuro, o amanhã, trabalhar para que as gerações que estão vindo tenham um futuro melhor. O desenvolvimento é o novo nome da paz", disse Alckmin."



Ao final do evento, questionado sobre as denúncias envolvendo o PTB, Alckmin desconversou: " Conheço Roberto Jefferson há 30 anos. Fomos constituintes juntos. Ele é um homem de coragem. Aliás, tem um papel importante inclusive colocando o dedo na ferida nos escândalos e problemas do PT. O PTB é um partido que tem história. Desde Getúlio Vargas", disse.



"O discurso de Roberto Jefferson foi muitos claro. É o partido da reformas, o partido das mudanças compromissado com o trabalhador, com a retomada do crescimento. É isso que nós precisamos.



Economia





"Quero dar um testemunho àqueles que vêem alianças com olhar mesquinho, e estão totalmente enganados. Estamos unidos aqui para servir o brasil. [Roberto Jefferson] Até hoje não pediu nada, absolutamente nada", afirmou Alckmin.Alckmin aproveitou para falar das ações para a economia, que pretende realizar em seu eventual governo. "Eleição não é fácil. Eu nunca tive cargo público a não ser pelo voto do povo. Desde vereador, na cidade do interior até governador de São Paulo. Voto. Política não se obriga. Política de conquista. Vamos juntos", disse Alckmin, que complementou: "Não tem ninguém com uma fórmula mágica no bolso. Estaremos juntos na campanha e depois para fazer grande governo".Segundo Alckmin, os governos do PT fizeram o país andar para trás. "Estamos há 30 anos tentando dar esse novo passo. O período petista fez o país não só andar de lado como caranguejo, como andou para traz", afirmou.Na saída do evento, questionado sobre a indicação do candidato a vice na chapa, Alckmin afirmou que o nome só deve sair no começo de abril. "O vice só dia 4 de agosto. Até lá não tenho nenhuma pressa", disse.