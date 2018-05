AGU pede bloqueio de bens de Pizzolato

Henrique Pizzolato, foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. Ele então fugiu para a Itália, onde possui cidadania. Lá, Pizzolato foi preso e teve de ser extraditado para o Brasil. No Brasil, atualmente ele encontra-se em regime de liberdade condicional.



Com informações Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu o bloqueio de R$ 580 mil em bens do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato para garantir a restituição dos prejuízos causados aos cofres públicos com a extradição do empresário, que fugiu para a Itália depois de ser condenado.O valor é referente a gastos com a contratação de escritório de advocacia italiano e honorários (R$ 392 mil), pagamento de diárias e passagens de advogados da União e representantes do Ministério da Justiça (R$ 60 mil) e com gastos da equipe da Polícia Federal com a extradição, incluindo passagem do próprio Pizzolato (R$127 mil).A AGU argumentou que o Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade da reparação quando ato ilícito causar dano ao patrimônio público e alertou que a Lei de Execuções Penais determina que é obrigação do condenado brasileiro cumprir com a sentença e apresentar comportamento disciplinado após condenação.