AGU contabiliza 26 decisões judiciais contra o bloqueio de rodovias

Há pedidos protocolados em todos os estados; até o momento, as obstruções estão judicializadas em 15 estados e o Distrito Federal

De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU) pelo menos 26 decisões judiciais que atendem a pedidos do órgão proíbem a obstrução de caminhoneiros nas rodovias federais. Até o momento, o bloqueio foi considerado ilegal em 15 estados além do Distrito Federal.



As proibições em vigência foram julgadas nos estados do Acre, Ceará, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rondônia e Rio Grande do Sul.



Ainda de acordo com a AGU, outras 12 ações aguardam decisão nos estados do Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso Sul, Goiás e São Paulo.



"As 38 ações foram distribuídas em pedidos de reintegração de posse de rodovias federais ocupadas e interditos proibitórios, que é um mecanismo processual de defesa utilizado para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém, além de pedidos mistos de interdito e reintegração de posse", afirmou o órgão em nota.



Há ainda uma ação que aguarda a deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, a AGU juntamente à Presidência da República pede que a greve seja declarada ilegal. A proposta é de que seja cobrada uma multa de R$100 mil por dia de descumprimento. Se aceita, a decisão vale para todo o território nacional.



Uso da força

O presidente da República, Michel Temer, anunciou na tarde desta sexta-feira (25) que autorizou o uso de forças federais de segurança para acabar com o bloqueio das estradas do país. As forças federais, como a Força Nacional, é ligada ao ministério da Segurança Pública. As forças federais atuam quando são chamadas pelo governo federal em situação de emergência, como ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.



Temer afirmou que é uma "minoria radical" que está bloqueando as estradas. "Não vamos permitir que hospitais sofram com falta de seus insumos para salvar vidas (...) Quem agiu de maneira radical está prejudicando a população e será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação vamos garantir o abastecimento", disse.