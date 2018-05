AGU cobra R$ 141 milhões de transportadoras por prejuízos da paralisação

Dados foram computados a partir de fiscalizações promovidas pela PRF; valores das multas variam entre R$ 400 mil e R$ 9,2 milhões.

A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) cobrando R$ 141 milhões de transportadoras por prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros. A Advogada Geral da União, Greice Mendonça, alegou que as empresas não cumpriram a decisão do STF de desocupar as vias públicas, evitando com isso a crise de desabastecimento que atingiu o país.



"Esta petição traz apenas o primeiro lote apurado com a lista de empresas que descumpriram a liminar e que, portanto, devem recolher o valor correspondente à penalidade. Estamos analisando a documentação encaminhada pelos órgãos de segurança e deveremos, ainda esta semana, enviar nova relação para, igualmente, informar as empresas que desconsideraram a decisão do Supremo", afirma a ministra.



A pedido da AGU, o ministro do STF Alexandre de Moraes concedeu, ainda na semana passada, a aplicação de multa de R$ 100 mil por hora a empresas que colocassem veículos para bloquear estradas ou permanecer em acostamentos de rodovias federais ou estaduais durante as manifestações. Mesmo assim, a determinação não foi cumprida. A greve dos caminhoneiros está nesta quarta-feira (30) no seu 10º dia. Apesar de o abastecimento estar sendo normalizado, ainda há muitos pontos de concentração impedindo do trânsito normal dos caminhões.



De acordo com a AGU, os dados foram computados a partir de fiscalizações promovidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os flagrantes foram registrados nas BRs 282, 116, 101, 230, 040, 050, 226 e 364. Na lista dos municípios onde ocorreram as irregularidades estão Xanxerê (SC), Barra Mansa (RJ), Embu (SP), Taboão da Serra (SP), Balneário Camboriú (SC), Seropédica (RJ), Duque de Caxias (RJ), Uberlândia (MG), Candeias do Jamari (RO), Parnamirim (RN), Macaíba (RN) e Marabá (PA). Além das placas é informado o CNPJ de cada transportadora. Os valores das multas variam entre R$ 400 mil e R$ 9,2 milhões.