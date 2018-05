AGU cobra das forças policiais a aplicação de multas por bloqueios em rodovias

Em nota, o órgão lembra que os policiais são os responsáveis por autuar quem descumprir a ordem de desobstrução

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nota neste domingo (27) afirmando que encaminhou uma orientação jurisprudencial aos dirigentes das forças de seguranças para que apliquem as multas em vigência pela obstrução das rodovias por caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a cobrança de R$100 mil por hora e R$10 mil por dia de descumprimento.



"Na prática, o parecer diz que os próprios policiais rodoviários federais serão os responsáveis por aplicarem multas relacionadas à decisão do STF, e poderá ser usado como referência para que as polícias militares façam o mesmo em âmbito estadual", diz a nota.



A orientação é assinada pela advogada-geral da União, Grace Mendonça, e destaca que o texto aprovado pelo Supremo deixa explícito que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional de Segurança estão autorizadas a adotar as medidas "necessárias e suficientes" para impedir a ocupação, obstrução ou imposição da passagem de veículos em quaisquer trechos de rodovias estaduais ou federais.



"As autuações realizadas em decorrência da liminar deferida na APDF n. 519 devem ser encaminhadas aos órgãos da Advocacia-Geral da União, para a execução", diz o documento encaminhado pela ministra-chefe da AGU.



De acordo com informações da AGU, nos últimos sete dias já foram ajuizados 41 pedidos de reintegração nas rodovias. Destas, 30 já foram aceitas. Elas estão em vigência ainda antes da decisão do STF, orbigando o pagamento de multa a quem obstruir entradas no Acre, Ceará, Sergipe, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.