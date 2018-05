Aécio perde foro privilegiado em uma das ações no STF

O relator, ministro Alexandre de Moraes, enviou ao total de oito inquéritos para a Justiça de Minas Gerais

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou ação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) para a Justiça de Minas Gerais. Na denúncia, o político é supeito do crime de corrupção enquanto atuava como governador no estado mineiro.



A movimentação é resultado da restrição da regra de foro privilegiado para parlamentares, aprovada pela Corte na última semana. Pelo novo entendimento do Supremo, só possuem a prerrogativa casos de supostos crimes cometidos durante no exercício do mandato e em função do cargo.



Ao total, a ação contra o tucano possui oito inquéritos. A ação penal foi originada da delação de executivos da empresa Odebrecht. De acordo com os relatos, Aécio teria recebido R$5,2 milhões em esquema de propina ocorrido em 2007.



A defesa do senador nega qualquer tipo de irregularidade durante o mandato de Aécio como governador de Minas Gerais.



Outros processos

Aécio é réu em outro processo, este ainda com foro privilegiado, pois investiga crime que teria ocorrido durante o mandato e relacionado às atividades legislativas. A denúncia foi aceita no início de abril pelo Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de corrupção e obstrução de Justiça.



O caso surgiu após delação feita pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F, no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Públio Federal (MPF), Aécio solicitou ao empresário, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina, em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República Rodrigo Janot dos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça.



Ainda de acordo com a denúncia, em troca da propina, o senador teria articulado a aprovação do Projeto de Lei de Abuso de Autoridade (PLS85/2017) e da anistia para crime de caixa dois.