Aécio Neves diz não ter tido acesso às provas analisadas pelo STF

Primeira Turma da Corte decide nesta tarde se admite denúncia que pode tornar senador réu; tucano diz que alegações colhidas contra ele são 'clandestinas'

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), que será julgado na tarde desta terça-feira (17) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou uma coletiva de imprensa para afirmar que não teve acesso às provas que embasaram o processo contra ele por corrupção passiva e tentativa de obstrução da Justiça. Na sessão desta tarde, os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso vão decidir se aceitam a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (STF) contra o parlamentar e mais três investigados - entre eles está Andrea Neves, irmã do tucano.



"Cabe a mim trazer, portanto, de forma clara e efetiva, os fatos que ocorreram esperando, inclusive, que amanhã eu possa ter o mesmo benefício que outros investigados tiveram por parte do Supremo Tribunal Federal que é acesso às provas. Isso é essencial para que minha defesa possa ser feita de forma adequada", criticou o parlamentar.



O assunto também foi abordado pelo advogado de defesa do senador, Alberto Zacharias Toron, que destacou ser "imprescindível" que o acesso às provas fosse deferido antes da votação do recebimento da denúncia.



"Uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas e das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do MPF. O STF já garantiu que Joesley Batista e Marcelo Miller tenham acesso a vários documentos, não sendo razoável que se aja de forma diversa com o senador", criticou Toron nesta segunda-feira (16).



Aécio foi denunciado após delação feita pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F, no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses, Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões em propina em troca de sua atuação política. Diante da imprensa, Aécio detalhou que os valores recebidos de Joesley "foram uma encomenda clara" e que quem foi o beneficiário da tratativa foi o próprio empresário.



"Quem na verdade propõe que esse empréstimo fosse feito em dinheiro? Ele (Joesley)! Que atestou a legalidade desses recursos: 'veio das minhas lojas'. Isso não é ilegal. Era impróprio? Sim. Num momento de dificuldade cometi esse erro, mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade", destacou, ao acrescentar: "Não existe dinheiro público envolvido. Ninguém foi lesado, a não ser eu e minha família, com as consequências que vocês conhecem. Qual órgão público, qual empresa pública foi levada nessa relação entre privados? Ninguém".



Nesta segunda-feira (16), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reafirmou a necessidade de o STF acolher a denúncia contra o parlamentar do PSDB. Em manifestação enviada à Primeira Turma, Dodge enfatizou que "tal conduta (recebimento dos R$ 2 mi de Joesley) caracteriza o denominado ato de ofício em potencial, desde que presentes as demais elementares do tipo penal do crime de corrupção".



"Essas conclusões fáticas bastam para enquadrar a conduta de Aécio Neves e dos demais acusados no crime de corrupção passiva", destacou Dodge.



A irmã de Aécio, Andrea Neves; Frederico Pacheco de Medeiros - primo do investigado - e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrela (MDB-MG), também respondem ao inquérito. Ao menos oito senadores já respondem a processos como réus no Supremo - Gleisi Hoffmann (PT-PR); Romero Jucá (MDB-RR); Renan Calheiros (MDB-AL); Valdir Raupp (MDB-SC); Sérgio Petecão (PSD-AC); José Agripino Maia (DEM-RN); Ivo Cassol (PP-SC) e Cidinho Santos (PR-MT).



"Gravação clandestina"

De acordo com o congressista, a gravação da conversa entre ele e o empresário Joesley foi feita de maneira "clandestina": "Ele (Joesley Batista) sai de uma reunião de várias horas, aqui, em Brasília, na sede da Procuradoria Geral da República, onde, segundo um dos delatores, este tema foi tratado, para fazer comigo esta gravação", alegou.



"Estamos falando de um criminoso, réu confesso de mais de 250 crimes, que vai gravar alguém para que se transformasse aquela conversa, aquela gravação, em algo comprometedor, ele teria os benefícios inimagináveis que acabou por algum tempo tendo, de perdão total e eterno dos crimes cometidos", enfatizou o senador ao lembrar que quatro dias depois da gravação do áudio, Joesley "sai de uma reunião na PGR com os primeiros benefícios: a assinatura do termo de confidencialidade de sua delação".



Já em relação à denúncia por obstrução de Justiça, o investigado avaliou ter recebido uma retaliação do então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por ter votado a favor da criação da Lei de Abuso de Autoridade: "Estou sendo acusado por um voto que dei e por opiniões que externei", afirmou.





"Mais de 50 senadores votaram exatamente igual a mim. Com uma diferença: eu apresentei uma emenda que atendia ao anseio, à proposta do Ministério Público e do Poder Judiciário que era do crime de hermenêutica, que proibia que o juiz fosse penalizado em razão da interpretação da Lei. Essa era a proposta deles. Eu a apresentei e foi desta forma que a proposta foi aprovada. Mas, isso na denúncia é tratado como um crime de obstrução à Lava-Jato. Algo absolutamente incrível", disse durante a coletiva.