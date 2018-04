Aécio é nono senador que se torna réu no âmbito do STF

"Agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar, de forma clara e definitiva, a absoluta correção dos meus atos", destacou.





dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado" com o pedido feito por ele a Joesley.



"O que houve foi uma gravíssima ilegalidade no momento em que esses empresários, associados a membros do MPF, tentam dar a impressão de ilegalidade na operação, repito, privada, para se verem livres dos crimes que cometeram. É preciso que estejamos atentos aos crimes que foram cometidos por esses agentes", disse ao fazer referência ao acordo de delação premiada que os irmãos Batista tentaram firmar junto à força tarefa da Operação Lava Jato.

Votos



O ministro Marco Aurélio Mello foi o primeiro a se manifestar. Ele sustentou que a invalidação da colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F, "não contamina o que foi noticiado pelos dois em termos de crimes cometidos pelos denunciados".

Luís Roberto Barroso ponderou que "no mundo de negócios lícitos, empréstimos se fazem por transferência bancária ou no máximo por cheque". "Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada malas de dinheiro", indagou o ministro.





Defesa

Durante manifestação aos ministros, o advogado de defesa do senador, Alberto Zacharias Toron, disse que "o fato de uma pessoa ser senador da República, por si só, não impede que ele peça emprestado o dinheiro".



"Se o sujeito pedir dinheiro num ato de corrupção e recebe via TED (transferência bancária) ou via cheque, há ou não corrupção? Evidente que há. Não é o meio pelo qual se recebe o dinheiro que se permite inferir que houve a corrupção", inquiriu sobre a ponderação feita pelo ministro Barroso sobre a entrega dos valores ter sido feita em espécie.





"Gravação clandestina"

Na tarde de segunda-feira (16), o congressista disse que a gravação da conversa entre ele e o empresário Joesley foi feita de maneira "clandestina": "Ele (Joesley Batista) sai de uma reunião de várias horas, aqui, em Brasília, na sede da Procuradoria Geral da República, onde, segundo um dos delatores, este tema foi tratado, para fazer comigo esta gravação", alegou.



Já em relação à denúncia por obstrução de Justiça, o investigado avaliou ter recebido uma retaliação do então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por ter votado a favor da criação da Lei de Abuso de Autoridade: "Estou sendo acusado por um voto que dei e por opiniões que externei", afirmou.





"Mais de 50 senadores votaram exatamente igual a mim. Com uma diferença: eu apresentei uma emenda que atendia ao anseio, à proposta do Ministério Público e do Poder Judiciário que era do crime de hermenêutica, que proibia que o juiz fosse penalizado em razão da interpretação da Lei. Essa era a proposta deles. Eu a apresentei e foi desta forma que a proposta foi aprovada. Mas, isso na denúncia é tratado como um crime de obstrução à Lava-Jato. Algo absolutamente incrível", disse durante coletiva de imprensa.

A declaração foi usada pelo procurador Carlos Alberto Coelho para embasar a denúncia. Andrea Neves, irmã do senador; Frederico Pacheco de Medeiros, primo do tucano e responsável por buscar o dinheiro; e Mendherson Souza Lima, ex-assessor do senador Zeze Perrella (MDB-MG), também se tornaram réus no processo julgado pela Primeira Turma nesta terça-feira (17).Quanto ao crime de obstrução à Justiça, os ministros Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes se manifestaram pela rejeição da denúncia. De acordo com eles, faltavam elementos capazes de comprovar a atuação do senador neste caso. Porém, ambos foram vencidos pela maioria dos cinco membros da Turma.Assim que a sessão foi encerrada, Aécio convocou uma coletiva de imprensa para afirmar que está "tranquilo" com a decisão da Corte.Para o investigado, como a tratativa foi feita com "dinheiro privado, de origem lícita" e por não ter tido "