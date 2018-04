Aécio diz que cometeu 'erro em momento de dificuldade', mas que não foi crime

Na véspera da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), que vai decidir nesta terça-feira (17) se aceita ou não a denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) por suposto recebimento de propina, o parlamentar concedeu uma entrevista em que negou os crimes.

De acordo com ao inquérito, Aécio solicitou ao empresário Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF) com o auxílio do empresário, R$ 2 milhões em propina em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a Justiça.

"Vamos à questão da última acusação. Os R$ 2 milhões recebidos do senhor Joesley Batista. Ele sai com uma encomenda clara e recebe os benefícios por entregar essa encomenda. Quem na verdade propõe que esse empréstimo fosse feito em dinheiro? Ele! Que atestou a legalidade desses recursos: "veio das minhas lojas." Isso não é ilegal. Era impróprio? Sim. Num momento de dificuldade cometi esse erro, mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade. Não existe dinheiro público envolvido", afirmou o senador.

Aécio afirmou que está aguardando com "serenidade" a decisão do STF de amanhã, que pode transformá-lo em réu.

"Eu tenho absoluta confiança na Justiça. Além disso, tenho confiança na minha trajetória, nos meus atos. Não serão 20 minutos de uma conversa infeliz, pela qual me penitencio pelos termos inadequados ali utilizados, que vão definir a minha história", afirmou.



Ainda nesta segunda (16), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou nesta segunda-feira (16) à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), um manifesto em que volta a recomendar que os ministros da Corte aceitem a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Três pessoas são investigadas no processo que será deliberado pela Turma amanhã (terça, 17).