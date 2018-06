Advogados pedem para Lula cumprir prisão domiciliar

21.06.2018 21:20

Pedido de liberdade do ex-presidente será julgado na próxima terça-feira (26) pela Segunda Turma do STF

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou hoje (21) no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de suspensão da condenação e de expedição do mandato de soltura. Os advogados pedem que o ex-presidente possa cumprir prisão domiciliar ou outras medidas cautelares caso o tribunal entenda que a liminar de liberdade não pode ser aceita.

O pedido de liberdade do ex-presidente será julgado na próxima terça-feira (26), pela Segunda Turma da Corte. Se a condenação for suspensa, como pedem inicialmente os advogados de defesa, o ex-presidente poderá deixar a prisão imediatamente e também se candidatar às eleições.

Lula está detido desde o último dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal em Curitiba. O petista cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

Visita

Nesta quinta-feira (21), o petista recebeu na prisão a visita do ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica. A visita durou cerca de 15 minutos. Ao deixar a sede da PF, Mujica disse que Lula está de "muito bom humor, alguns quilos a menos, lendo muitos livros e preocupado com o destino do Brasil".