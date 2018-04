Advogados pedem desbloqueio de bens e dizem que Lula não tem dinheiro para se defender

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressaram nesta sexta-feira (27) na Justiça Federal do Paraná com o pedido de desbloqueio dos bens do petista, que está preso na sede da Polícia Federal de Curitiba desde o último dia 7. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá e está com os bens bloqueados desde o início de abril

Na petição, os advogados alegam que o ex-presidente "não dispõe de qualquer valor atualmente para fazer frente às despesas necessárias à sua subsistência e de sua família", e nem mesmo para conseguir manter sua defesa.

"Primeiro Peticionário (Lula) não dispõe de qualquer recurso para exercer seu direito fundamental à ampla defesa. Com efeito, não há recursos disponíveis para que o Primeiro Peticionário possa se defender das indevidas imputações que lhe foram dirigidas por meio de diversas ações judiciais",afirma a defesa.

Segundo os advogados do petista, para a realização da ampla defesa "há necessidade de contratação de técnicos em diversas áreas (auxiliares técnicos), inclusive em virtude das perícias que estão sendo realizadas". A defesa também alega que o recurso é necessário para "custear o deslocamento desses auxiliares técnicos e dos advogados e demais profissionais envolvidos"