Advogados de Lula pedem para que STF não julgue inegibilidade

Ministro Edson Fachin liberou para plenário julgamento do pedido que pede a liberdade do petista; data ainda não foi marcada

Os advogados de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressaram nesta quinta-feira (28) com um recurso no Supremo Tribunal Federa (STF), para evitar que o plenário julgue a questão da inelegibilidade para as eleições deste ano.

Ainda hoje, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, liberou para plenário o pedido da defesa para a liberdade do petista. A data do julgamento ainda será anunciada pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

Nos embargos de declaração, os advogados informam que pediram à Turma a liberdade de Lula, e não uma decisão sobre a candidatura deste à Presidência da República. O pedido foi feito já que, ao justificar o envio, Fachin disse que a questão deve ser tratada pela Corte por passar pela análise do trecho da Lei da Ficha Limpa que prevê a suspensão da inelegibilidade "sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal". Segundo a defesa de Lula, a análise da questão não foi solicitada.

"O embargante requereu exclusivamente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Apelação para restabelecer sua liberdade plena.", sustentou a defesa.



Lula está preso desde o último dia 7 de abril, na sede da Polícia Federal de Curitiba. O petista cumpre pena de 12 anos e um mês de detenção pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Mesmo preso, Lula foi lançado como pré-candidato do PT às eleições de outubro e lidera as pesquisas de intenção de voto.