Advogados de Lula levam ao STF parecer contra prisão após 2ª instância

O jurista José Afonso da Silva redigiu um relatório em que avalia que a execução da pena imposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) antes do trânsito em julgado - isto é, antes do fim do julgamento e do esgotamento de todos os recursos da defesa - é um ato inconstitucional.





Na próxima quarta-feira (4), os ministros da Corte voltam a julgar o mérito do HC que tenta evitar que o ex-presidente cumpra a execução da condenação provisória, estabelecida pelo TRF-4, de 12 anos e um mês de prisão. Lula foi condenado na ação penal - âmbito da Operação Lava Jato - que investiga o apartamento tríplex no Guarujá (SP).



Apesar da decisão do TRF-4, que negou os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente no último dia 26, uma liminar concedida pela maioria dos ministros do Supremo no último dia 22 impede a prisão do ex-presidente até o julgamento do mérito do habeas corpus preventivo.



Segurança



Preocupados com a segurança dos ministros e servidores do STF no próximo dia 4, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, se reuniu com nesta segunda-feira (2) com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Rogério Galloro. Durante o encontro ambos discutiram um possível reforço na segurança do julgamento marcado para as 14h de quarta-feira.



Grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula estão organizando manifestações que podem alterar o movimento na Esplanada dos Ministérios. A PF vai coordenar os esforços em conjunto com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal para realizar o monitoramento de toda a região.

O parecer foi entregue pelos advogados do petista ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (2), dois dias antes do julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente na Corte. Para José Afonso, a prisão do ex-presidente nesta fase do julgamento fere o princípio da presunção de inocência.Ainda de acordo com o relatório, não é compatível com o artigo da Constituição que trata desse princípio "a determinação do TRF-4 de se dar início o cumprimento da pena imposta a Lula imediatamente após o esgotamento da jurisdição daquela Corte, e não a partir do trânsito em julgado do processo-crime"."O Tribunal comete grave inconstitucionalidade com essa determinação", pondera o especialista.Diante da análise feita, o jurista destacou que "toda decisão ilegal ou inconstitucional de juiz ou Tribunal constitui constrangimento apto ao cabimento de um habeas corpus, para evitar a consumação da ação ilegal e constrangedora".