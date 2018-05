Advogado diz que filha de Temer ‘esclareceu todas as questões’

A defesa de Maristela Temer, filha do presidente da República Michel Temer, afirmou em nota que Maristela "todas as questões formuladas pela autoridade policial. E, como já vem fazendo, continua disposta a colaborar com as investigações". Maristela prestou depoimento ontem, em São Paulo, dentro do processo em que Temer é investigado por beneficiar empresas do setor de portos em troca de um decreto.





Também pesam contra Temer indícios coletados em busca e apreensão realizadas durante a Operação Patmos, deflagrada em 18 de maio de 2017, como recibos, projetos e orçamentos da reforma de Maristela na sede da empresa de arquitetura e engenharia Argeplan.

Relacionado Filha de Michel Temer será ouvida pela PF no dia 3 de maio Senador protocola pedido de impeachment contra Michel Temer O escritório é da arquiteta Maria Rita Fratezi, esposa d o coronel João Baptista Lima Filho, que tem uma relação de amizade com o emedebista e foi preso no último dia 29 no âmbito da Operação Skala - que investiga ilícitos ligados ao chamado "quadrilhão do MDB". A PF suspeita que a Argeplan era receptora de vantagens indevidas.

O depoimento de Maristela durou cerca de quatro horas. A Polícia Federal queria saber da filha do presidente qual é a origem do dinheiro usado na reforma da casa dela. Segundo as investigações, ex-coronel da polícia militar, João Batista Lima, que é amigo do presidente Temer bancou a reforma, orçada em R$ 1 milhão. Os investigadores suspeitam que seja de propina da JBS.