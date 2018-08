Acordo entre PSB e PT ainda gera conflito em Minas Gerais

A candidatura de Márcio Lacerda ao governo estadual foi inviabilizada em acordo por maiores alianças com petistas em outras regiões

Após duas convenções tumultuadas, a executiva nacional do PSB ainda não chegou a um consenso sobre a candidatura de Márcio Lacerda em Minas Gerais. No estado, o partido firmou acordo com o PT para fortalecer a reeleição do petista Fernando Pimentel para viabilizar alianças em outros estados.



Em encontro nacional do PSB no domingo (5), a sigla decidiu não apoiar formalmente nenhum presidenciável. A posição atendeu a maioria do partido por deliberar os diretórios e faz parte das tratativas com o PT, já que o partido está dividido principalmente entre Ciro Gomes e Lula. Na ocasião, a tratativa que tirou Lacerda causou debate. A sigla tenta emplacar o cargos do Legislativo, mas o político resiste. Sobre o caso, presidente e candidato contam diferentes versões.



O presidente do partido, Carlos Siqueira, afirmou que "desde o início da candidatura de Lacerda" houve dúvidas sobre uma efetivação. Ele afirmou que o político se queixava da situação fiscal de Minas Gerais. "Ele disse praticamente que é um estado quebrado. Teve dúvidas. Isso revela também a seriedade dele de querer ser governador de uma massa falida", contou Siqueira à jornalistas.

Siqueira afirmou que chegou a apoiar o nome de Lacerda como vice de Ciro Gomes, mas ao não se aliar oficialmente apenas a um candidato, o partido poderia ampliar alianças estaduais com o PT. Com isso, Siqueira afirmou que Lacerda havia concordado em apoiar Pimentel, mas que "foi surpreendido com uma postura diferente" no dia da convenção mineira. Lacerda, por sua vez, disse que "descartou, de público, aliança com PT" e que "recusou várias vezes".

Presidência defendia Ciro Gomes

Na disputa pela Presidência da República, Siqueira afirmou que sua preferência pessoal era a de que o partido apoiasse Ciro Gomes. "Havia quem tivesse a esperança de que hoje todo o partido estivesse com Ciro Gomes. Inclusive, eu me incluía. O problema é que coo presidente eu tenho que acolher aquilo que a maioria deseja", disse.

presidente do partido lembrou ainda que esperava por uma candidatura de Joaquim Barbosa, mas que ele desistiu da disputa. O objetivo era apoiar um nome diferente. "Não encontramos outro nome novo que pudesse ser capaz de empolgar a população brasileira e de criar no Brasil um momento diferente fora dessa polarização PT e PSDB, que eu acho que cada um já cumpriu o seu papel", disse.

Embora sem um candidato majoritário, Siqueira afirma que os membros estão livres para apoiar candidatos progressistas. "A conclusão do Congresso do PSB foi não fazer coligação formal com nenhum candidato à Presidência da República. Os nossos 10 candidatos a governos estaduais irão ter a liberdade de apoiar todos os candidatos de centro-esquerda no país e apresentar a pauta que nós aprovamos aqui, programática e política a cada um deles para que eles possam incorporar uma parte pelo menos aos seus programas de governo", explicou.