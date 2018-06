Ações contra Pimentel são enviadas para a primeira instância

A decisão foi baseada em recente restrição do foro privilegiado

O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), baixou nesta quinta-feira (21) para a primeira instância as ações penais contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A decisão ocorre após a Corte aplicar restrição do foro privilegiado.



A Corte Especial do STJ mudou o alcance da prerrogativa após o Supremo Tribunal Federal (STF) restringir o foro a crimes cometidos no exercício do mandato e em função das atividades do cargo. A limitação havia sido aplicada apenas a parlamentares, ministros de Estado e conselheiros dos tribunais de contas, mas o STJ resolveu estender também aos governadores.



Em uma das denúncias Pimentel é suspeito de crimes de omissão e falsidade na prestação de contas da campanha eleitoral de 2014. O caso envolve suposto desvio de recurso quando ele atuava como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na peça, o Ministério Público Federal (MPF) sustenta que "ao lado da campanha corria uma estrutura paralela de arrecadação de fundos e custeio de despesas" mediante dinheiro vivo e transações bancárias dissimuladas.



De acordo com o texto, os recursos tinham como origem doações ocultas e pagamentos de vantagens indevidas negociadas no período em que o então candidato ocupou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2011 e 2014. Entre as despesas pagas com recursos ilícitos estiveram pesquisa de opinião encomendada à empresa Vox Populi.



O governador também é acusado de favorecer a empresa Odebrecht e a companhia do ramo de veículos Caoa em troca de propina.