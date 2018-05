Ação contra governador da Paraíba sai do STJ

O ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), enviou uma ação contra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, para a Justiça de primeira instância na Paraíba. A decisão foi tomada com base o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringiu o foro privilegiado.

A decisão do STF atingiu apenas deputados e senadores, não alterando o foro especial dos governadores no STJ. Para enviar o processo contra o governador da Paraíba à Justiça estadual, no entanto, Salomão aplicou o princípio da simetria, que é quando os estados são obrigados a se organizar de forma simétrica à União.

"Nessa conformidade, reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, por aplicação do princípio da simetria e em consonância com a decisão da Suprema Corte antes referida, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba", decidiu Salomão.