Acampamento pró Lula faz ato para comemorar Dia do Trabalho

Milhares de pessoas se reuniram nas proximidades da Superintendência da PF, em Curitiba, para dar 'bom dia' ao ex-presidente, preso desde o último dia 7

Milhares de manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontraram no acampamento Marisa Letícia, localizado nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, para dar "bom dia" ao petista nesta terça-feira (1º).



O ato foi em comemoração ao Dia do Trabalhador. Lula está preso no complexo desde o dia 7 de abril. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



"Curitiba amanheceu colorida, cheia de fé e esperança. Depois de uma longa marcha, o "bom dia, presidente Lula" foi gritado a plenos pulmões por mais de 15 mil pessoas. Dezenas de parlamentares e lideranças políticas participaram da atividade", diz boletim enviado pelo Comitê Popular em Defesa de Lula.



Ao menos seis centrais sindicais se uniram para organizar o movimento. Críticas ao presidente Michel Temer e à reforma trabalhista também constaram no itinerário do ato.



Wagner Freitas, presidente da CUT, lembrou que os "trabalhadores nunca sofreram tanto com a perda de direitos, o desemprego e a volta da miséria. Além disso sofrem em ver o melhor presidente da história do Brasil na condição de preso político".



Entre os presentes estava a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido; os líderes do PT no Senado e na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) e Paulo Pimenta (PT-RS); as deputadas Benedita da Silva (PT-RJ), Margarida Salomão (PT-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ); os deputados Bohn Gass (PT-RS), Décio Lima (PT-SC), Luiz Sérgio (PT-RJ), Marco Maia (PT-RS), Marcon (PT-RS), Pedro Uczai (PT-SC), Valmir Assunção (PT-BA) e Waldenor Pereira (PT-BA).



Ataque a tiros

Nesta terça-feira (1º), o militante que foi baleado no último sábado (28) durante um ataque contra o acampamento, Jefferson Lima de Menezes, teve alta do Hospital do Trabalhador. Ele foi atingido por um tiro no pescoço. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde do estado.