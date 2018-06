‘A vergonha é verde e amarela’, diz campanha do governo contra assédio

O governo federal lançou uma campanha em suas redes sociais em repúdio ao assédio e críticas à violência contra mulher feitas por torcedores brasileiros na Rússia. Os torcedores fizeram um vídeo com comentários de cunho sexual ao lado de uma mulher russa.

As imagens postadas nas redes sociais do governo mostram um homem desenhado com a boca aberta, como alguém que pronúncia algo desagradável, em seguida há as frases de efeito, a começar com: "A vergonha é verde e amarela". As imagens são assinadas pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM).

Em uma das postagens, o governo afirma que a atitude dos brasileiros foi vergonhosa. "A atitude de alguns envergonhou e gerou indignação em todo o país. Seja no Brasil, na Rússia ou em qualquer lugar, temos que combater a violência contra a mulher".