À PF, Mantega assume encontros com Joesley mas nega favorecimento

Ex-ministro disse que não recorda a pauta das reuniões com o empresário

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega confirmou ter tido de reuniões com Joesley Batista, um dos sócios da J&F, quando estava no cargo. Porém, negou ter interferido junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para favorecer a empresa com empréstimos.

A declaração, tomada em 29 de maio, integra investigação da Operação Bullish, que, desde 2017, investiga fraudes e irregularidades em aportes do banco ao frigorífico JBS. Mantega alegou ter encontrado com Joesley nas dependências do ministério, em Brasília, e no prédio do Banco do Brasil, em São Paulo, locais onde costumava atender aos empresários. Porém, disse não recordar da pauta das reuniões.

"Que não se recorda especificamente dos assuntos dessas reuniões, mas os encontros com empresários tinham como objetivo tratar dos rumos da economia, perspectivas de crescimento e saídas para a crise internacional", registra um trecho do depoimento.

Mantega também negou qualquer relação ilícita com Joesley.

"Que nunca recebeu cobrança alguma de Joesley Batista ou de qualquer outra pessoa para agilizar procedimentos de liberação de recursos ou de qualquer forma interferir nas operações do BNDES", afirmou o ministro durante depoimento.

Histórico

Guido Mantega foi o ministro da Fazenda entre 2006 e 2014. Antes, foi presidente do BNDES por dois anos. Sua versão é oposta a de Joesley, que em delação premiada contou ao Ministério Público Federal que Mantega interferia para que o BNDES concedesse empréstimos à JBS, e que o então presidente do banco, Luciano Coutinho, era contra a liberação do dinheiro.

"Tinha vezes que era constrangedor, porque eu ia a uma reunião com o Guido, chegava lá, o Luciano estava. E eu percebia que o Luciano ficava claramente constrangido, porque ficava parecendo que ele não sabia que eu ia chegar na reunião, sabe?", disse Joesley, em depoimento.