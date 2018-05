1º de Maio é marcado por atos em todo o país

CuritibaMilhares de pessoas de vários estados se reuniram em Curitiba em um ato unificado das sete maiores centrais sindicais do Brasil para defender bandeiras trabalhistas, celebrar o Dia do Trabalhador e pedir a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na capital paraense desde o dia 7 de abril. Foi a primeira vez que um evento do 1° de maio reuniu todas as principais organizações sindicais do país: a CUT, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Intersindical, a CTB e a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a manifestação ocorreu na parte da tarde. Convocados pelas centrais, cerca de 200 pessoas se reuniram na Praça XV, no centro da cidade. Os dirigentes sindicais presentes defenderam que as mudanças na legislação trabalhista não refletiram na geração de empregos no país e acabaram fragilizando o vínculo empregatício.



Belém e Manaus

Em Manaus, as principais centrais sindicais também unificaram o ato, que ocorreu no centro da cidade. Além das pautas nacionais contra a redução dos direitos trabalhistas, as entidades também cobraram valorização, em especial de categorias de servidores públicos com dificuldade nas negociações com o governo do estado.



Em Belém, a celebração foi na Praça da República, no centro. Além de centrais sindicais, também participaram movimentos sociais de moradia, mulheres e estudantil. Também na capital paraense, a situação de servidores públicos foi uma pauta importante, já que a categoria inicia greve amanhã reivindicando reajuste.





Distrito Federal

Em Brasília, o ato ocorreu em uma das principais feiras da cidade, a da Torre de TV. A atividade contou com apresentações culturais e falas de representantes de entidades sindicais e movimentos sociais. No evento, também foram lembradas a morte da vereadora Marielle Franco e a prisão do ex-presidente Lula.

Em razão do 1º de maio, cerca de 600 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam duas áreas no Distrito Federal. Uma delas pertencente à União e outra à Fundação Assistencial dos Servidores do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra).





* Com informações da Agência Brasil