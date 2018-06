Temer sanciona o Sistema Único de Segurança e assina MP para ampliar recursos

O Sistema Único prevê que as polícias devem aprimorar o sistema de troca de informações entre os estados e agir de forma conjunta no combate ao crime. Os órgãos estaduais terão de seguir um plano de segurança nacional a ser elaborado.



O texto cria também a Política Nacional de Segurança Pública deverá reunir as diretrizes e metas a serem seguidas pelos órgãos, com uma duração de 10 anos. Serão responsáveis pela elaboração, além do Executivo, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público.



Recurso

O SUSP prevê que o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo contará com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) além dos os fundos estaduais, distrital e municipais, asseguradas as transferências "fundo a fundo".



Ainda para complementar o recurso da área, o governo assinou nesta segunda-feira (11) uma medida provisória que integra valores arrecadados pelas loterias esportivas da CAIXA Econômica Federal para os respectivos fundos.



O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o recurso vai viabilizar as ações de segurança de forma inédita."Pela primeira vez o governo federal vai prover de recursos permanentes previsíveis e contínuos à Segurança Pública. Através dessa Medida Provisória, nós estamos fazendo uma redistribuição de recursos das loterias desportivas da CAIXA Econômica Federal, das atuais e das futuras que virão".



De acordo com o ministro, será possível realizar um "contrato de gestão com os estados", determinando como ordem federal, por exemplo, o investimento em tecnologias, contratações ou viaturas.



'Federalismo'

Durante o pronunciamento, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o modelo da segurança que impõe a responsabilidade apenas aos governos estaduais, não é eficiente.



"Pela primeira vez nós podemos falar em um federalismo compartilhado nessa área [da segurança pública]. Isso é importantíssimo por que nós vamos poder colocar juntos e pensar em segurança pública dentro de um programa decenal [de 10 anos].



Ao comentar o cenário atual ele pontou levantamentos sobre o estados que classificam a situação da da segurança pública no país como emergencial. "Primeiro, o último Atlas da Violência que nós temos um número sem sombra de dúvida terríveis, onde houve 62 mil homicídios violentos no ano de 2016. Em segundo lugar, nos temos hoje um sistema penitenciário superlotado com crescimento anual de 7%; 726 mil apenados; terceiro maior contingente populacional carcerário penitenciário e uma perspectiva de chegarmos até o final de 2019 a 1 milhão de apenados".



O ministro afirmou que o sistema carcerário apresenta problemas que podem agravar a criminalidade.

"O espaço do sistema penitenciário, que eu sempre digo, é o local de máxima imposição do poder de estado, que ali estão privados de liberdade, é hoje em larga medida controlada por grandes quadrilhas, o que significa dizer que a sociedade de transforma e as forças de policias e segurança também em recrutadores do crime organizado na medida em que colocam jovens e outros mais homens e mulheres são mandados para dentro deste , disse.

O presidente da república, Michel Temer, assinou nesta segunda-feira (11) o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). A proposta, aprovada no Congresso Nacional em maio, impõe políticas nacionais de segurança com o objetivo de integrar as ações nos estados."Nós somos todos vítimas de uma criminalidade que cada vez mais sofisticado, exige igualmente um combate sofisticado. Um combate igualmente articulado", afirmou Temer em pronunciamento.Durante sua fala, Temer destacou o sistema complementa as ações na área de segurança pública, após a criação do ministério, que visa dar direcionamento, sem substituir a gestão dos estados. "Nós queremos é fazer essa integração da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de um coordenação que só pode residir, habitar, no Estado federal", explicou.