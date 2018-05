Polícia Federal cumpre mandados em gabinetes na Câmara dos Deputados

Investigação apura um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho

A Polícia Federal está cumprindo, desde o começo da manhã desta quarta-feira (30) mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos deputados federais Paulo Pereira da Silva (SD-SP), Jovair Arantes (PTB-GO) e Wilson Filho (PTB-PB). Nenhum dos deputados estava no gabinete na hora da ação. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

Batizada de Operação Registro Espúrio, a investigação apura um "amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares". São apurados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, a PF cumpre 64 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva e 15 mandados de prisão temporária, além de outras medidas cautelares. Os mandados são cumpridos no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Goiás, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, de Santa Catarina e Minas Gerais. Ao todo, 320 policiais atuam na operação.

De acordo com o Ministério Público Federal, a também são alvos da ação as sedes nacionais de dois partidos políticos e de centrais sindicais. Além disso, contra dois parlamentares foram ordenadas medidas cautelares diversas à prisão. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados, conforme determinação do relator do caso.

De acordo com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no decorrer do inquérito, a Polícia Federal identificou a existência de um esquema criminoso estruturado em cinco núcleos de atuação: administrativo, político, sindical, captador e financeiro. Ainda de acordo com a PGR, os pagamentos que envolviam valores que chegaram a R$ 4 milhões pela liberação de um único registro sindical.