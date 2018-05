‘Não há sentido imaginar o PSB em coligação com partido de direita’

No dia em que recebeu um telefonema logo cedo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, em que o jurista comunicava que não iria concorrer à Presidência da República, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira só tem duas certezas: o partido não conseguirá ter um novo nome para emplacar uma candidatura própria, e também não irá se aliar com partidos de centro-direita, como o PSDB e DEM, por exemplo. Leia a seguir os trechos da entrevista concedida ao Destak.





Destak: Como está a situação do partido que tinha o nome de Joaquim Barbosa como grande aposta?

Carlos Siqueira: Ele me ligou muito cedo, agradeceu muito, relembrou que nós tínhamos feito um acordo desde o início que ele não teria a legenda imediata e que também não daria a resposta se seria candidato. Nós teríamos que trabalhar para tentar construir essa candidatura.

Destak: Essa desistência já era algo que vocês estavam esperando então?

Siqueira: Uma coisa ou outra. Poderia ter sido o contrário também. Ele demonstrava hesitação durante todo o processo. Ele sempre se demonstrou muito dividido inclusive, na semana passada tivemos uma longa reunião no Rio de Janeiro e hoje ele disse que está decidido jogou a toalha. E eu disse, tudo bem ministro, ninguém pode ser candidato sem querer, eu também lhe agradeço, então vamos em frente, a vida continua. Não foi uma grande surpresa, nem foi feito nada contra o combinado.



Destak: O PSDB veio da última eleição, após a tragédia com Eduardo Campo, tendo o nome de Joaquim Barbosa como uma respiro na política. E agora, como fica o PSB?

Siqueira: A esperança não era para nós. Nós estamos procurando, a finalidade do partido, uma esperança para a população brasileira. Fazemos a avaliação que quadro político e deterioraçãodeterioração política está demasiadamente grande. A rejeição da política tem crescido sistematicamente desde 2014, e até antes. E portanto, o Brasil precisava se oxigenar com alguém vindo de fora também. Então, não é uma perda para o partido é uma perda para o país mesmo. Era uma candidatura que poderia significar uma renovação na política.