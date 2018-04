Bolsonaro usa rede social para criticar Raquel Dodge

Procuradora-Geral da República denunciou o político pelo crime de racismo; pré-candidato à Presidência alega que a denúncia é 'infundada'

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) usou sua conta em uma rede social no final da tarde deste domingo (15) para criticar a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na sexta-feira (13), Dodge denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pré-candidato à Presidência da República por racismo contra indígenas, quilombolas, refugiados, LGBT's e mulheres.

"A Sra. Chefe do MP, antes de denúncias infundadas, deveria conhecer o processo de criação de quilombolas, visitá-los e entender o que significam. Em muitos casos, nossos irmãos ficam reféns de "chefes", sem liberdade para até mesmo trabalhar a terra", escreveu o deputado.

As imputações da PGR foram feitas por causa de uma palestra ministrada por ele no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. À época, o político usou expressões de cunho discriminatório e incitou o ódio, atingindo diretamente vários grupos sociais. Na decisão, a procuradora-geral alega que a conduta de Jair foi "ilícita, inaceitável e severamente reprovável".

Dodge detalha que "a conduta do denunciado atingiu bem jurídico constitucionalmente protegido e que transcende a violação dos direitos constitucionais". Diante do exposto, solicitou a condenação por danos morais coletivos no valor indenizatório mínimo de R$ 400 mil.

Filho

Além de Bolsonaro, seu filho, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também foi denunciado. Ele é citado como o agente ameaçador da jornalista Patrícia de Oliveira Souza Lélis. Em uma conversa pelo aplicativo de mensagens Telegram, o deputado afirmou que acabaria com a vida de Patrícia e que ela iria se arrepender de ter nascido. Entre uma ameaça e outra, o deputado federal também proferiu xingamentos à jornalista como "puta", "vagabunda" e "abusada".



De acordo com as investigações, a conversa entre os dois aconteceu depois de Eduardo ter postado em seu Facebook que teria namorado com Patrícia Lélis. Fato negado pela jornalista. Para confirmar as ameaças, Patrícia tirou prints das conversas e levou os arquivos até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.