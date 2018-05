Abastecimento no país já está 56% normalizado, diz ministro

Os casos mais críticos, como o abastecimento de insumos para hospitais, já começou a ser normalizado

O ministro de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, afirmou nesta quarta-feira (30) que mais da metade do abastecimento de combustível no país já está normalizado. Hoje a greve dos caminhoneiros completa 10 dias, e ainda há pontos de concentração nas estradas que impedem a normalização completa do abastecimento.

"Estabelecemos prioridades desde o início que foram aeroportos, distribuidoras e distribuição de energia. Hoje, chegamos á normalidade de 56% do abastecimento com essas prioridades", afirmou o ministro.

De acordo com o comitê de crise criado pelo governo federal para estruturar ações contra a greve dos caminhoneiros, há ainda nesta quarta-feira 540 pontos de concentração em estradas do país. Os pontos de bloqueio total ainda são dois. O abastecimento, segundo os ministros do comitê, está sendo normalizado em todo o país. Os casos mais críticos, como o abastecimento de insumos para hospitais, já começou a ser normalizado.

"Se percebermos que estamos chegando à normalidade do abastecimento, tiramos os esforços dali e colocamos para outro insumo que estiver faltando", afirmou o ministro.

O ministro de Segurança Institucional ainda afirmou que é importante que os caminhoneiros "não se deixem intimidar". Segundo ele, os caminhoneiros estarão protegidos pelas forças de segurança pública quando necessário. O ministro afirmou que os órgãos de inteligência do governo já estão mapeando quem seriam os responsáveis pelo movimento, que o governo está chamando de "infiltrados".



"Estamos trabalhando na identificação e análise de todos os dados e estamos chegando com bastante grau de certeza os responsáveis por esse movimento. Não queria ir adiante para não atrapalhar as investigações", afirmou.