Jornalista paulista morre em parque aquático do Ceará

De acordo com nota oficial da emissora, o jornalista estava em férias com a família no Nordeste. Zé Ricardo, como era conhecido, deixa esposa e uma filha.



Ele estava em uma boia com mais três pessoas na atração chamada de "Vainkará", que tinha sido inaugurada no último fim de semana. Zé Ricardo e as outras pessoas caíram dentro do brinquedo e ele bateu a cabeça na estrutura do brinquedo.



O Beach Park informou que não vai funcionar nesta terça-feira (17) em "respeito ao luto dos parentes". A atração ficará fechada até a conclusão da perícia que vai apontar a causa do acidente.



"A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família", declarou p parque em nota oficial.



Zé Ricardo trabalhou em várias emissoras de rádio da cidade de São Paulo e do interior do estado, como a Metropolitana FM, Jovem Pan FM e Transamérica FM.

O jornalista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16) após um acidente em um brinquedo do parque aquático no Beach Park, em Aquiraz, na região de Fortaleza, no Ceará.Ele era locutor de rádio e apresentava o programa Nova Manhã, que vai ao ar das 6h às 8h de segunda a sexta-feira, na Rádio Nova Brasil FM, de Sorocaba.