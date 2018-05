Você acha que fala português?

Dia da Língua Portuguesa é comemorado neste sábado (5) nos nove países que falam o idioma; o Destak preparou um 'dicionário' com mais de 170 palavras traduzindo o português da 'terrinha'

Neste sábado (5) é comemorado o Dia Internacional da Língua Portuguesa. O idioma, que é falado em nove países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), ganha contornos diferentes em cada uma das nações.



Atualmente, somente em Portugal e no Brasil o português é a língua da maioria da população.



Mas tamanha é diferença que alguns estudiosos dizem que o português de Portugal e o português do Brasil já são duas línguas diferentes.



Em Portugal, por exemplo, o mouse do computador é chamado de rato, a fila é bicha e o cafezinho é uma bica.



Para mostrar um pouco da variedade da quarta língua mais falada do mundo (atrás de mandarim, espanhol e inglês), o Destak preparou um "dicionário" com as principais palavras com significados diferentes no Brasil e em Portugal.



Confira o 'Houaiss' de Português do Brasil-Português de Portugal















Brasil Portugal



Futebol



Gramado Relvado



Grama Relva



Gol Golo



Gol Baliza



Trave Poste



Bola Esférico



Juiz Árbitro

Técnico, professor Treinador, Mister

Escanteio Canto

Livre Falta

Tiro de meta Pontapé de baliza

Chute Remate



Time titular 11 inicial

Reservas Suplentes

Drible Finta

"Brinca na areia" Driblador

Goleiro Guarda-redes

Zagueiro Defesa

Volante Trinco

Meia Médio



Atacante Avançado

Ponta esq./dir. Extremo esq./dir



Centro-avante Avançado-centro



Vestiário Balneário

Torcida Claque

Equipe, time Equipa, clube

1º e 2º tempo 1ª e 2ª partes

Partida Jogo

Semi-final Meias finais

Quartas de final Quartos de final



Oitavas de finais Oitavos de final

Chuteira Sapatilha

Cravos da chuteira Pitons da sapatilha

Hola Onda

Auxiliar Adjunto

Escalação Convocação

Uniforme Equipamento

Gol contra Auto-golo

Gandula Apanha-bolas



Arquibancadas Bancadas















Transporte



Ônibus Autocarro



Ponto de ônibus Paragem de autocarro



Metrô Metro

Trem Comboio

Caminhão Camião

Moto Mota



Sedã Berlina



Van Carrinha



Conversível Descapotável

Rodas Jantes

Teto do carro Tejadilho do carro

Porta-malas Bagageiro

Seta Pisca

Rodovia Autoestrada

Freio de mão Travão de mão

Direção hidráulica Direcção assistida

Marcha-ré Marcha-atrás

Marchas Mudanças

Bonde Eléctrico



Asfalto Alcatrão



Acostamento Berma



Placa Matrícula



Pedestre Peão



Passarela Passadeira



Pedágio Portagem











Roupa



Camiseta T-shirt

Camiseta de manga longa Sweat-shirt

Blusa de frio Camisola

Touca Gorro

Bermuda Calções

Meia calça Collant

Blusa de poá Camisa de bolinhas



Sunga Fato de banho

Maiô Fato de banho

Camisa de gola rolê Camisola de gola alta

Zíper Fecho

Bolso Algibeira

Terno Fato

Chinelos Chinelas

Calcinhas Cuecas

Fazer barra da calça Fazer a baínha das calças



Jaqueta de frio Kispo



Meias Peúgas

















Comidas

Torta Tarte

Rocambole Torta

Suco Sumo

Carne de panela Carne estufada

Claras em neve Claras em castelo



Linguiça Chouriço

Presunto Fiambre



Presunto Parma Presunto

Macarrão Esparguete

Bala Rebuçado

Caqui Diospiro

Sorvete Gelado

Picolé Gelado de pau

Farinha de rosca Pão ralado

Café da manhã Pequeno-almoço



Chiclete Pastilha



Pirulito Chupa-Chupa



Média Meia de leite



Café com leite grande Galão



Cafezinho Bica ou cimbalino (região do Porto)



Pão na chapa Torrada



Padaria Pastelaria



Açougue Talho



Bolinho de bacalhau Pastel de bacalhau



Risole Rissol



Pastel de Belém Pastel de nata



Mistura Conduto













Beleza



Presilha de cabelo Gancho



Tiara Bandolete

Esmalte Verniz

Xampú Shampô

Desodorante Desodorizante

Creme dental Pasta de dentes



Fazer escova Brushing

Fazer a unha Arranjar as mãos

Progressiva Alisamento permanente















Objetos



Carteira Porta-moedas



Bolsa Carteira

Filtro solar Protector solar

Ferro de engomar Ferro de passar



Tela Ecrã

Barraca Tenda de campismo

Xícara Chávena



Grafite Mina



Lousa Quadro



Bolinha de gude Berlinde



Rato (computador) Mouse



Grampeador Agrafador

















Em casa

Luminária Candeiro

Geladeira Frigorífico

Botijão de gás Bilha de gás

Persiana Estóre

Cortina Cortinado



Escada Escadote

Dormitório Assoalhada

Banheiro Casa de banho

Privada/ vaso Sanita/ retrete

Descarga Autoclismo

Bacia Alguidar

Lixeira Caixote do lixo

Lavadora Máquina de lavar roupa

Esfregão Esfregona



Bombril Esfregão Bravo



Tomada Ficha



Carpete Alcatifa



Ducha Duche













Documentação

Registro (RG) Cartão do Cidadão (ex-Bilhete de identidade)

Carteira de habilitação Carta de condução



Cartão do SUS Cartão da caixa

CPF Cartão de contribuinte





















Outros



Fila Bicha/fila



Celular Telemóvel



Pagamento à vista Pagamento a pronto



Ouro Oiro/ Ouro

Louça Loiça/ Louça

Shopping Centro comercial

Cachorro (a) Cão / cadela

Aposentadoria Reforma

Rosto Cara



Tapa Chapada

Garota (o), guria; Rapariga (o), miúda;

mina (gíria) gaja, chavala (gírias)



Menino Puto

Crianças Miúdos



Nenê Bebé



Chupeta Chucha/Chupeta



Mamadeira Biberão



Dia das Mães/Pais/Crianças Dia da Mãe/Pai/Criança



Creche Jardim de infância



Sítio/Fazenda Quinta



Escorregador Escorrega



Balanço Baloiço



Maconha Ganza



Auto-escola Escola de condução



Aplicativo Aplicação



Cigarro Tabaco



Gay 'Paneleiro'



Chique Fino



Matéria Disciplina



Provas Testes



Série Classe



Vitrine Montra



Professor particular Explicador



Aeromoça Hospedeira



Apostila Sebenta



Xérox Fotocópia



HQ Banda desenhada



Dedo-duro Chibo



Fofoqueiro Coscuvilheiro



Vira-casacas Troca-tintas



Puxa-saco Lambe-botas



Quebrar a perna Partir a perna