Vice-presidente dos EUA vem ao Brasil em maio

Esta é primeira visita dele ao país. Viagem acontece no momento em que Donald Trump apresenta respostas mais duras contra os ataques à Síria

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai desembarcar no Brasil no dia 30 de maio. Esta é a primeira visita dele ao país. A viagem acontece no momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, apresenta respostas mais duras contra os ataques à Síria.



Outra preocupação está com os líderes latinos, que abordam a necessidade de dar maior atenção aos imigrantes venezuelanos que buscam apoio nos países da região. Os temas serão tratados nas discussões da 8ª Cúpula das Américas, em Lima, no Peru.

O presidente Trump ainda não visitou a América Latina. A expectativa era que a presença dele na Cúpula das Américas marcasse a atenção à área. Porém, Mike Pence virá representa-lo no encontro dos líderes políticos que acontece entre sexta-feira (13) e sábado (14).

Em comunicado recente, o diretor de comunicação da vice-Presidência norte-americana, Jarrod Agen, informou que a visita ao Brasil tem o intuito de reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a região. Ano passado, Pence esteve na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Panamá.



* Com informações da Agência Brasil