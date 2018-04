A maioria das celebrações estão marcadas para a noite desta sexta-feira

A sexta-feira da paixão, celebrada hoje (28) mobilizam milhares de fiés pelo país nas Vias Sacras. Para cristãos, a semana marca um dos períodos mais relevantes, marcando o fim do período da quaresma, além da morte e ressureição de Jesus Cristo. As encenações contam o caminho até a crucificação.



Na capital do país, Brasília, a principal Via Sacra está marcada para começar às 16h, no Morro da Capelinha. O público começou a chegar ainda pela manhã no local. A expectativa é de que cerca de 150 mil pessoas acompanhem a celebração ao longo do dia.



Próximo do Distrito Federal, em Pirenópolis (GO), a tradicional Via-Crúcis saiu da Paróquia Santa Bárbara e percorreu o centro do município na manhã de hoje. A celebração final está marcada para às 19h.



Em São Paulo, a procissão da "Via Sacra do Povo da Rua" foi celebrada durante a manhã pelo padre Julio Lancelotti, no centro da capital. A iniciativa é de entidades que defendem direitos dos moradores de rua. Há outras celebrações tradicionais em outras regiões do estado marcadas para hoje. Entre elas, às 19h30 no Parque Ecológico Boa Vista, em Itápolis (SP); e às 20h, em Ibitinga (SP), no Parque de Exposições.



No Rio de Janeiro, a tradicional celebração da Rocinha traz nesta 26ª edição uma atriz transgênero no papel de Maria Madalena. A programação inclui ainda uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. O início está previsto para as 20h, no Largo do Boiadeiro.



Em Recife, na Igreja do Santíssimo Sacramento, bairro da Boa Vista, a chuva impossibilitou a via-crúcis. A celebração foi feita dentro da igreja.