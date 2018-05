Vias que dão acesso a aeroportos terão prioridade no desbloqueio

"Eu quero anunciar de imediato o plano de segurança para segurar o fim dos graves efeitos do desabastecimento causado no país. Comunico que acionei as forças nacionais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos governadores que façam o mesmo. Não vamos permitir que a população fique sem produtos", disse.



Temer afirmou que é uma "minoria radical" que está bloqueando as estradas. "Não vamos permitir que hospitais sofram com falta de seus insumos para salvar vidas (...) Quem agiu de maneira radical está prejudicando a população e será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação vamos garantir o abastecimento o acordo está selenato e compreendê-lo naturalmente é melhor alternativo por tanto o ver no espelho e confia e cada caminhoneiro cumpra seu papel".



De acordo com o presidente Michel Temer, que anunciou as medidas, o uso das forças federais é uma forma de mostrar a "força do governo".