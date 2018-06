'Venezuela começou assim', dizem distribuidoras sobre controle de preços

As distribuidoras de combustíveis dizem desconhecer base legal para o controle de preços nos postos e criticam declarações do governo, na véspera, sobre o uso de força policial para obrigar que a redução do preço do diesel na refinaria, prometida para acabar com a greve dos caminhonheiros e bancada pela União e por corte de impostos.



"A Venezuela começou assim", disse Leonardo Gadotti, presidente da Plural, entidade que representa o setor de distribuição, em entrevista nesta terça (5). Tal como em nota divulgada na véspera, Gadotti disse que as empresas já estão repassando desde 1º de junho aos postos os descontos de receberam das refinarias, de R$ 0,30 por litro de diesel pela Petrobras, e a isso são somados os descontos de impostos do governo federal, totalizando um desconto de R$ 0,46.



Na segunda (4), o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, anunciou que "a partir de agora" o governo "estará focado na fiscalização" e vai usar "todo o poder de polícia" para garantir a redução acordada para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que levou ao desabastecimento geral.





conseguir no momento chegar ao preço anunciado. Os demais, diz, dependem da mudança de cálculo do ICMS já com o diesel mais barato para cumprir o acordo do governo com os caminhoneiros. Essa alteração acontece a cada 15 dias e a última ocorreu no dia 31 de maio, antes do corte na refinaria, que começou no dia seguinte, 1º de junho.



Aqueles Estados, segundo Gadotti, anteciparam essa mudança, e por isso, os postos por lá já podem praticar a redução total.



Segundo ele, esse desconto só chegará de 15 a 30 dias nas restantes regiões, após adoção do novo cálculo do ICMS.



"Gradativamente o desconto vai chegar aos postos, mas tem que aguardar a redução pelos Estados", disse, estimando em cerca de 15 dias a proliferação do desconto, data prevista para o recálculo do ICMS utilizado na compra dos combustíveis.



No Rio de Janeiro, segundo a Plural, o desconto poderá ser até maior, podendo atingir R$ 0,50, já que, além da atualização do cálculo do ICMS, o Estado decidiu reduzir a própria alíquota de ICMS sobre o diesel de 16% para 12%. A aprovação aguarda a sanção do governador Luiz Fernando Pezão, que pode ser feita nesta terça-feira, segundo Gadotti.



De acordo com o Sindcomb, associação de postos do Rio de Janeiro, presente na coletiva da Plural, os preços das distribuidoras têm chegado aos postos com descontos entre R$ 0,33 e R$ 0,46.





Segundo Gadotti, porém, o desconto no posto cai para R$ 0,41, devido à mistura de 10% do biodiesel adicionado ao diesel vendido ao consumidor, que não recebeu o corte.Apenas dois Estados–São Paulo e Espírito Santo – vãoEle informou que nos postos já está havendo questionamentos, que podem levar ao conflito, e que também teme sobre a fiscalização que começa a ser feita nos postos para garantir o desconto.

"Nós ajudamos o governo durante a crise e agora eles têm que ajudar a gente também, fazendo um discurso coerente", disse, afirmando que considera o abastecimento no momento "totalmente sob controle".

Gadotti disse aguardar que o governo esclareça a confusão criada com o anúncio de desconto de R$ 0,46 por litro de diesel em todo país para evitar confronto nos postos de abastecimento.



Na sexta-feira (1), o governo publicou portaria com punições para quem se apropriar do desconto. Os postos poderão levar multas de até R$ 9,4 milhões e até perder o alvará.



Na segunda, o Sincopetro, que representa os postos de combustíveis em São Paulo, culpou as distribuidoras pela falta de repasse do desconto no diesel e ameaçou acionar o Procon para cumprir a determinação do governo.



*Com agências