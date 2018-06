Vacinação contra a paralisia infantil começa em 6 de agosto

Atualmente, a cobertura vacinal no Brasil contra a poliomielite é de 77%. Mas em função de novos casos da doença, registrados na Venezuela, o Ministério da Saúde lançou comunicado para estados e municípios de que a cobertura deve chegar a 95%. Para isso, de 6 a 24 de agosto, haverá uma nova campanha de imunização.

"O Ministério da Saúde ressalta que a vacinação é de extrema importância para manter o país livre da circulação de poliovírus, tanto nas ações de rotina como na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite", destacou o comunicado, acrescentando que as vacinas que integram o Calendário Nacional de Vacinação são seguras e eficazes.

A doença

Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia de início súbito. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pela via fecal-oral; por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores; ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções (ao falar, tossir ou espirrar).

Não existe tratamento específico para a doença, e a vacinação é a única forma de preveni-la. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser imunizadas.

O último caso de infecção pelo poliovírus selvagem no Brasil ocorreu em 1989. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que três países ainda são considerados endêmicos para a doença: Paquistão, Nigéria e Afeganistão.