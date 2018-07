Vacinação contra a gripe atinge a meta de 90% de imunização

O Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira (18), que a campanha de vacinação contra a gripe alcançou a meta de imunizar 90% do público-alvo. No total de 51,4 milhões de pessoas - 90,19% do público prioritário - receberam doses da vacina.

Já a cobertura vacinal de gestantes e crianças entre seis meses e 5 anos continua abaixo de 80%: 77,8% e 76,5%, respectivamente. Segundo o Ministério da Saúde, gestantes e pais podem ainda podem procurar os postos de saúde, que receberão a imunização.

Segundo o boletim do ministério, as regiões Centro-Oeste e Nordeste são as únicas que ultrapassaram a meta, com 99,45% e 94,71%, respectivamente. Norte e Sudeste têm as menores coberturas – 86,61% e 86,9%. No Sul, até o momento, o índice é de 88,6%.