Vacina contra a dengue já está sendo testada em 14 mil brasileiros

Já chega a 14 mil o número de voluntários recrutados para estudos clínicos com seres humanos da vacina contra a dengue. O Instituto Butantan desenvolve a vacina tetravalente contra os quatro tipos virais da doença, que já foi testada em animais, e que precisa ser aplicado em 17 mil adultos e adolescentes. O programa de estudos ficará completo com o grupo de crianças, que já conta com mais de 2,6 mil inscritos de 5 mil previstos.

O projeto deve receber R$ 83,6 milhões da Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa (Finep) nos próximos cinco anos para viabilizar a continuidade dos ensaios clínicos. Além disso, o projeto é financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que já disponibilizou R$ 97 milhões, e pelo Ministério da Saúde, que repassou R$ 100. Segundo o Instituto Butantan, a previsão é que a fábrica para a produção da vacina entre em operação de qualificação em janeiro de 2019.