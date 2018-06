União estável poliafetiva é vetada pelo CNJ

Por 8 votos a 6, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nesta terça-feira (26), que os cartórios de todo o país não devem lavrar documentos que declarem a união estável entre mais de duas pessoas (relação poliamorosa).

Conforme o relator do caso, o conselheiro e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha, a legislação brasileira não permite, juridicamente, esse tipo de união.

"Não é falso moralismo, não é nada. Se as pessoas querem viver uma relação de poliamor, que vivam, é outra coisa. Mas a escritura pública está aqui para declarar a vontade jurídica das partes. Se a vontade é jurídica, [a união estável poliafetiva] reputa a vontade ilícita, a vontade não permitida pela lei", argumentou Noronha, que também é atual corregedor Nacional de Justiça.

O tema causou polêmica no CNJ, sendo discutido por três sessões até se chegar a um resultado. Em sessão anterior, o conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), votou a favor da oficialização em cartório, mesmo que o documento não tivesse nenhum efeito jurídico para fins de herança, por exemplo.

Já para o conselheiro Luciano, o CNJ deveria permitir aos cartórios emitir escrituras dando à união poliafetiva os mesmos direitos da união estável entre duas pessoas, o que, no Brasil, equivale ao casamento.

A discussão sobre o poliamor chegou ao CNJ por meio de um pedido de providência feito pela Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) à Corregedoria Nacional de Justiça. A entidade se manifestou contrária à lavratura após a formalização de união entre três pessoas, no interior de São Paulo em 2012 e 2016, e no Rio de Janeiro, em 2015. Essas escrituras, agora, perderam a validade.