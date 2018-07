União deve comprovar ações para empregabilidade dos venezuelanos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Amazonas e Roraima enviou requerimento ao governo federal solicitando que, em 15 dias, a União apresente documentação comprovando ações de acolhimento, acompanhamento, além de intervenções para facilitar o fluxo migratório dos venezuelanos no país.

O pedido de produção antecipada de provas foi feito na quinta-feira (12), sob o argumento de que a União tardou em adotar medidas para promover a inserção dos imigrantes em postos de trabalho dignos.





As provas devem abranger os aspectos de acolhimento, qualificação profissional e inserção no mercado, estratégias e medidas de prevenção e repressão às práticas de aliciamento e tráfico de pessoas, assim como as medidas para garantir a regularização documental dos migrantes interiorizados.