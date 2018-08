Uma mulher morre a cada 50 horas por complicações de abortos clandestinos

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a debater, nesta sexta-feira, um dos temas mais polêmicos da legislação brasileira nas últimas décadas: a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Atualmente, a prática é autorizada em casos de estupro, risco de vida para a mãe e em fetos com má-formação cerebral que impeça a sobrevivência.





A interrupção voluntária, por iniciativa da mãe, é crime previsto no Código Penal com pena de até três anos para a mãe, e de até quatro para o médico. Ainda assim, o Ministério da Saúde estima que 1 milhão de abortos sejam feitos anualmente no Brasil. Desse total, 15 mil pacientes desenvolvem algum tipo de complicação.

Dados como esses serão apresentados ao Supremo por mais de representantes de setores envolvidos na questão, entre especialistas, instituições e organizações do Brasil e do Exterior, em audiências que serão realizadas até segunda-feira. Entidades que militam contra o aborto também estarão entre os expositores.



A atividade foi proposta pela ministra Rosa Weber, relatora de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, apresentada pelo PSOL. As ADPFs são ações que buscam evitar que uma lei ou atos do Poder Público firam de alguma forma os direitos do cidadão. No caso, arguição do PSOL, o diretito da mulher. Segundo o texto da ação, ao tratar o aborto como crime, a legislação brasileira torna obrigatória a gravidez, o que fere o direito das mulheres à liberdade para decidir sobre a própria vida e sexualidade.

Outras leis

Já vão longe as tentativas de alterar a legislação sobre o tema – tanto para aumentar como para diminuir as restrições. Desde 1991, pelo menos 20 projetos de lei foram apresentados à Câmara dos Deputados. No entanto, o único (de certa forma) favorável à prática foi aprovado em 2012: o que autoriza a interrupção da gravidez de fetos anencélafos. E só.