Um em cada seis idosos sofreu abuso ao longo do último ano

Nesta sexta-feira (15), quando se celebra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso de Idosos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um dado alarmante: um em cada seis idosos sofreu algum tipo de abuso ao longo do último ano. Isso equivale a 141 milhões de pessoas em todo o planeta.

A OMS alerta que, caso essa proporção se mantenha, o número de pessoas afetadas deve aumentar em razão do envelhecimento da população. Em 2050, o as vítimas podem chegar a 320 milhões.

Segundo levantamento da organização, em asilos e outras instalações as taxas de abuso são maiores do que quando eles são mantidos em meio à comunidade. Dois em cada três cuidadores admitem ter cometido algum abuso nesse tipo de instituição ao longo do último ano.