Uber lança 'botão da segurança' em seu aplicativo

Com a nova função o usuário poderá entrar em contato com a polícia em casos de emergência

A empresa de mobilidade Uber lançou nesta quinta-feira (26) um espécie de "botão da segurança" dentro do seu aplicativo de viagens. A partir de agora, o símbolo de um escudo ficará disponível sobre o mapa da viagem para dar acesso a várias funções de segurança.



Entre as novidades, a nova função permitirá aos usuários compartilhar suas viagens pelo app com contatos de sua preferência. Eles poderão salvar até cinco contatos de confiança (como amigos e familiares) para compartilhar os trajetos de suas viagens regularmente em apenas um toque.



Outra opção será a de o usuário realizar uma chamada para a Polícia Militar em casos de emergência ou situações de risco. De acordo com a empresa, ao pressionar este botão, o usuário será informado de sua localização atual e informações do veículo em viagem para que possa compartilhar com as autoridades locais que operam pelo número 190.



A ferramenta começou a ser habilitada nesta quinta (26) e estará disponível para todos os usuários brasileiros até 2 de agosto. Segundo a Uber, nos próximos meses a ferramenta também será adotada no aplicativo dos motoristas.