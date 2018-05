TST julga abusiva paralisação de petroleiros

Uma decisão em caráter liminar pode travar os planos da Federação Única dos Petroleiros (FUP) de parar por 72 horas a partir desta quarta-feira. A ministra Maria de Assis Calsing, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), classificou como "aparentemente abusivo" o movimento dos funcionários da Petrobras.



No despacho, dado na noite desta terça-feira (29), a ministra disse que "é potencialmente grave o dano que eventual greve da categoria dos petroleiros irá causar à população brasileira". Maria de Assis também afirmou que "beira o oportunismo a greve anunciada, cuja deflagração não se reveste de proporcionalidade do que poderia, em tese, ser alcançado com a pauta perseguida e o sacrifício da sociedade para a consecução dos propósitos levantados".