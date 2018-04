TSE lança programa para estimular cadastro biométrico

A ação itinerante começa em São Paulo e deve percorrer todos os estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta segunda-feira (23) o Programa Justiça Eleitoral Itinerante, que visa acelerar os cadastros biométricos no país. Todos os estados devem receber o atendimento intensificado.



A iniciativa foi lançada em São Paulo, primeiro estado que deve receber o programa. A região foi escolhida por abrigar o maior colégio eleitoral do Brasil, de 33 milhões de pessoas.



Apesar de levar o programa a todo o país ainda antes do pleito de 2018, o TSE espera concluir o cadastro biométrico da totalidade dos eleitores até 2022.



O prazo para registrar biometria ou adequar qualquer tipo de pendência termina no dia 9 de maio. O eleitor que não sanar as irregularidades ficará impedido de votar nas eleições deste ano.



Nome social

Está aberto o prazo para inclusão no título de eleitor do nome social de transexuais e travestis. A atualização da identidade de gênero podem ser feitas no cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral do interessado. Basta apresentar um documento de identificação com foto no ato da solicitação, além do comprovante de residência.



Até a última sexta-feira, pelo menos 1.465 travestis e transexuais solicitaram à Justiça Eleitoral a alteração no nome. Outros 791 eleitores pediram alteração da identidade de gênero no Cadastro Eleitoral.