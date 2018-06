Tribunal de Justiça dá dez dias para Polícia Civil explicar operação na Maré

Ação terminou com seis mortos, entre eles, adolescente de 14 anos, baleado quando ia para a escola

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 10 dias para que a Polícia Civil esclareça as circunstâncias da operação realizada no Complexo da Maré na última quarta-feira. O estudante Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, foi uma das seis vítimas da ação policial, que contou com o apoio de blindados e helicópteros do Exército.



O adolescente entava ir para a escola quando foi vítima de um disparo. Segundo o pai do menino, ele foi alvejado por um policial que estava dentro de um veículo blindado.

A juíza Ana Cecília de Almeida determinou, também, que o secretário estadual de Segurança Pública, general Richard Nunes, apresente o plano para redução de riscos e danos para o enfrentamento das violações de direitos humanos decorrentes de intervenções policiais na comunidade.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil informa que está empenhando "todos os esforços para esclarecer" a morte de Marcus Vinícius. Uma perícia já teria sido realizada no local e as testemunhas que socorreram a vítima foram ouvidas, bem como os policiais que participaram a operação. Os familiares do adolescentes devem ser ouvidos até segunda-feira (25).

Perícia

Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), o tiro que acabou por matar Marcus Vinicius entrou pelo lado esquerdo das costas, atravessou ao abdômen e saiu pela barriga, em sentido horizontal. Isso indica que o disparo provavelmente foi feito por alguém que estava na mesma altura da vítima. Segundo a Polícia Civil, o perito não pôde concluir "se as lesões foram provocadas por projétil com alta energia cinética, o que facilitaria a identificação do tipo de arma usada", diz a nota.

A Delegacia de Homicídios também investiga as mortes dos cinco homens que, segundo a Polícia Civil, morreram em confronto com policiais. Até agora, foi apurado que um dos mortos era chefe do tráfico no Caju e outro estava com uma tornozeleira eletrônica.

A ação

A Polícia Civil teve apoio do Exército na ação da última quarta. O objetivo era cumprir 23 mandados de prisão decorrentes de dois inquéritos sobre o tráfico de drogas, conduzidos pela Delegacia de Combate às Drogas e pela Delegacia da Pavuna (39ª DP). Os inquéritos não têm relação com o que apura a morte do detetive Ellery de Ramos Lemos, atingido em Acari, no dia 12 de junho, como informado inicialmente.