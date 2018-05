TRF3 devolve direitos do ex-presidente Lula

Petista poderá ter carros e assessores novamente, mesmo estando preso

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu devolver os direitos e prerrogativas de ex-presidente da República a Luiz Inácio Lula da Silva. Entre eles, o de receber assessoria de seis agentes do Estado.



A decisão foi proferida na tarde de hoje, pelo Desembargador Federal André Nabarrete Neto, da 6ª Vara Federal de Campinas.



No despacho, o magistrado afirma que "A simples leitura dos dispositivos mencionados evidencia que aos ex-Presidentes da República são conferidos direitos e prerrogativas (e não benesses) decorrentes do exercício do mais alto cargo da República e que não encontram nenhuma limitação legal, o que obsta o seu afastamento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que haveria evidente invasão da competência legislativa".