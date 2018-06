TRF-3 derruba liminar que fixava teto para reajuste de planos individuais

A liminar que fixava teto de 5,72% para reajuste de planos de saúde individuais neste ano foi derrubada, na última sexta-feira. Ao reverter a decisão da Justiça Federal em São Paulo, o desembargador Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), atendeu a recurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em sua decisão, assinada na sexta-feira (22), o desembargador afirmou ser "bastante abstrato o conceito de ‘reajustes excessivos’", já que a dinâmica de preços dos planos de saúde é complexa e não se vincula às variações inflacionárias.

O entendimento de Santos é oposto ao do juiz federal José Henrique Prescendo, que aceitou ação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e concedeu liminar, no último dia 12. Para o magistrado, seria "excessivo" autorizar um reajuste maior do que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) relativo à saúde e aos cuidados pessoais.